Os militantes antiaborto estão pegando pesado

Na Polônia, país ultracatólico, uma campanha antiaborto lembra que foi Hitler quem introduziu o aborto no país, em 1943, para impedir que as polonesas reproduzissem a “raça inferior”.

Em Atlanta (EUA), outra campanha antiaborto diz que “crianças negras correm risco de extinção” – o motivo, segundo seus idealizadores, é que as mulheres negras fazem mais abortos que as brancas. Para os militantes, as campanhas a favor do aborto na verdade visam a reduzir a população negra.