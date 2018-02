Os indecentes adoram uma teoria da conspiração

Mohammad Hassan Ghadiri, embaixador do Irã no México, acusou a CIA de estar por trás do assassinato de Neda Agha-Soltan, a mártir da oposição iraniana.

Além de ser, como bem lembrou Pedro Dória, mais uma indecência do governo iraniano nessa crise, a declaração de Ghadiri alimenta o mito ridículo da infalibilidade da CIA, tão apreciado por regimes de vocação totalitária.

Se a agência de inteligência dos EUA tivesse todo o poder que os antiamericanos atribuem a ela, não teria ocorrido o papelão da Guerra do Iraque, e as Torres Gêmeas provavelmente ainda estariam de pé.