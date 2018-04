Os bônus são uma vergonha. Já os deputados…

O escândalo do pagamento de bônus milionários aos executivos da AIG, a seguradora salva por um caminhão de dinheiro do contribuinte americano, enfureceu todo o país. Os congressistas, diante do clamor, engrossaram o coro dos indignados e exigiram a devolução do dinheiro, porque os “incompetentes” que afundaram a AIG não podem ser recompensados.

Como diz o blog Democracy in America, da Economist, porém, há um bocado de hipocrisia aí. “Muitos desses congressistas são as mesmas pessoas que afrouxaram a regulamentação da Fannie Mae e Freddie Mac na última década. São as mesmas pessoas que procuraram aliviar as regras de empréstimos para que seus eleitores pudessem comprar casas que eles não podiam pagar. São as mesmas pessoas que ficaram inertes enquanto a bolha imobiliária inflava. São as mesmas pessoas que ignoraram os avisos sobre o esquema de bônus na AIG desde novembro.”

E são as mesmas pessoas que, como lembra o blog, aumentaram o próprio salário em US$ 4.700 em pleno dezembro de crise profunda nos EUA.