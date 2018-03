Os bilionários também choram

Mittal, o rei do aço: o sorriso é de arquivo

A crise internacional pegou em cheio os muito, muito ricos. Dos 1.125 bilionários citados no ranking da revista Forbes, 300 perderam pelo menos US$ 1 bilhão. Somados, os dez mais ricos da lista tiveram prejuízo de US$ 150 bilhões. Os indianos Lakshmi Mittal, Kushal Pal Singh e os irmãos Mukesh e Anil Ambani, juntos, perderam US$ 100 bilhões. Nos EUA, os 25 mais ricos contabilizaram US$ 167 bilhões em perda conjunta.