Os americanos escolhem seus heróis: Obama, Jesus e Luther King

Uma pesquisa nacional da

mostrou quais são as personalidades que os americanos reputam como heróis. Nas respostas espontâneas, o presidente Barack Obama lidera a lista, seguido de Jesus Cristo e de Martin Luther King. Depois vêm Ronald Reagan, George W. Bush, Abraham Lincoln, John McCain, John Kennedy, Chesley Sullenberger e Madre Teresa.

As curiosidades da lista são várias: Obama desbancou Cristo, que aparecia em primeiro lugar em pesquisa semelhante feita em 2001; Chesley Sullenberger é o piloto que recentemente pousou um avião no rio Hudson e se tornou herói instantâneo; Bush aparece à frente de Lincoln, em quinto lugar, a despeito de sua impopularidade em final de mandato; e, dos “top ten”, um é o presidente e quatro são ex-presidentes dos EUA, o que dá a dimensão do apreço que os americanos têm por seus líderes políticos.

Para os americanos, heróis, segundo as respostas dadas, são aqueles que “fazem o que é certo independentemente das conseqüências pessoais”, que “não desistem até que atinjam os objetivos”, que “fazem mais do que as pessoas esperam deles”, que “superam as adversidades” e que “mantêm-se confiantes numa crise”.