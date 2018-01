Para quem é fã do grupo de comediantes ingleses Monty Python, o YouTube agora tem um canal só dele. Como aperitivo, a hilariante cena final do filme A Vida de Brian, com a música que dá título a este post – bem apropriada para cantarolar em uma reunião de executivos da General Motors.

[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/WlBiLNN1NhQ” width=”425″ height=”344″ wmode=”transparent” /]