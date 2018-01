Robert Gates com Bush: em time que está ganhando…

Aquilo que era só boato corre o risco de virar fato: segundo o Financial Times, Barack Obama está mesmo negociando com o atual secretário da Defesa, Robert Gates, sua permanência no cargo. O jornal afirma que seria uma maneira de ter um republicano de destaque no gabinete – e, ao mesmo tempo, de manter o responsável pela atual estratégia no Iraque, relativamente bem-sucedida.