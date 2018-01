Obama foi manchete no mundo todo? Quase

O “Terrell Tribune” um dia após a

vitória de um tal de Obama

O jornal The Terrell Tribune, que circula numa cidadezinha homônima do Texas, foi provavelmente o único do mundo a não considerar importante a eleição de Barack Obama. No dia seguinte ao triunfo do democrata, o diário preferiu dar como manchete “Jackson derrota Schoen”, referindo-se a uma disputa local.

Vários moradores de Terrell fizeram um protesto contra o jornal, cujo diretor, Bill Jordan, se defendeu: “Nós trabalhamos num jornal, e não num livro de registros de memória. Cobrimos a disputa eleitoral local. Consideramos que isso era mais importante”. Além disso, Jordan salientou que sua decisão não foi movida por racismo, porque, afinal, Jackson também é negro.