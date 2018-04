O "sonho americano", agora no futebol

Sean Gregory, colunista da revista Time, escreve entusiasmada análise sobre o desempenho da seleção dos EUA na Copa – o time acaba de se classificar num surpreendente primeiro lugar na chave que tinha os favoritos ingleses.

O texto diz que “nunca tantos americanos assistiram futebol e se interessaram tanto pelo esporte” e que, enfim, “este pode ser o ponto de virada da história do futebol nos EUA”.

A pergunta feita no título da coluna – “Os EUA podem ganhar a coisa toda?” – dá ideia do quão alto voa o “sonho americano” no soccer.