Convidado a dar sua opinião a respeito do escândalo sexual envolvendo Tiger Woods e suas infinitas amantes, o dalai-lama, em visita aos EUA, teve de confessar que não fazia a menor ideia de quem era esse tal de Tiger Woods.

Depois de ter ouvido a explicação do repórter sobre o caso do astro do golfe, o líder espiritual tibetano aconselhou “disciplina pessoal”.

É um sábio, o dalai-lama.