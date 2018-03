Uma pesquisa do Instituto Kinsey, da Universidade de Indiana (EUA), descobriu que não há consenso sobre o que significa “fazer sexo”. Para 95% dos entrevistados, “fazer sexo” significa intercurso entre pênis e vagina. Quando se pediu que os pesquisados “qualificassem” o ato, 89% responderam que “fazer sexo” significa intercurso entre pênis e vagina, mas com ejaculação do homem.

Para 20%, sexo anal não é “fazer sexo”. Para 30%, o mesmo se aplica a sexo oral.