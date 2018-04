O privilégio de apanhar do Barcelona

Agora, como de hábito, uma porção de gente está dizendo que “já sabia” que o Barcelona atropelaria o Santos na final do Mundial de Clubes. Mesmo um ou outro comentarista que antecipou uma fácil vitória do time espanhol, porém, jamais poderia imaginar o que se viu no domingo que passou.

De tempos em tempos algo acontece no futebol que muda seus paradigmas. O Brasil em 1938, por exemplo, mostrou aos europeus que era possível misturar futebol e dança, o “foot-ball mulato” descrito por Gilberto Freyre, que marcaria a identidade desse esporte no Brasil até os anos 90. Depois, em 1954, veio a Hungria. Liderada por Puskas, a equipe treinada por Gustav Sebes antecipou o Carrossel Holandês e o Barcelona atual ao ter jogadores de grande preparo físico que não guardavam posição fixa – o centroavante Hidegkuti, por exemplo, jogava recuado, vindo de trás, como Messi, o “falso” centroavante do Barça. O Santos da década de 60 ganhou mais de 20 títulos em dez anos, um feito inigualável, utilizando uma tática que poderíamos batizar de “tsunami”, atacando com até cinco jogadores ao mesmo tempo e marcando gols em proporções bíblicas. Em 1974, veio o Carrossel Holandês, de clara inspiração húngara, que encantou o mundo do futebol unindo extrema eficiência e graça.

De lá para cá, adotou-se a mediocridade como padrão – salvo, talvez, no brevíssimo caso da seleção brasileira de 1982. Os times todos passaram a jogar do mesmo jeito, privilegiando a defesa e apostando em lances fortuitos, como bolas lançadas na área e cobranças de falta.

Mas então apareceu esse Barcelona, que retomou o encanto húngaro e holandês, com uma diferença fundamental: ao contrário das seleções de Puskas e de Cruyff, que tropeçaram contra a Alemanha respectivamente em 1954 e em 1974, o Barça de Messi é goleador e também vencedor – como era o incrível Santos de Pelé. No time catalão, vários espíritos mágicos da história do futebol parecem convergir, dando a sensação de que algo novo e imprevisível está sendo gestado.

Ver meu time jogar contra esse fenômeno foi um privilégio.