O mundo em 2025 será menos americano

O National Intelligence Council, que reúne estudos das principais agências de inteligência dos EUA, lançou um relatório que projeta o mundo em 2025. Resultados:

1) O cenário será de crescente instabilidade, em que a democracia de perfil ocidental e o modelo de liberalismo econômico e de secularismo não estarão mais garantidos como se fossem a opção natural e inevitável do mundo todo

2) O mundo será cada vez mais multipolar, impedindo que os EUA ditem as regras e obrigando-os a acertos diplomáticos com aliados. Os EUA serão “menos dominantes”

3) Haverá constante conflito sobre recursos naturais cada vez mais escassos

4) Crescerá o risco de conflito nuclear, por conta da proliferação, sobretudo no Oriente Médio

5) O fluxo de riqueza do Ocidente para o Oriente será ampliado, concentrando-se nas mãos dos Estados, e não de empreendedores privados

6) A crise internacional fará com que o papel do Estado na economia aumente no mundo todo

7) A ONU e outros organismos internacionais não estão preparados para ocupar o lugar do poder americano e enfrentar as múltiplas crises

8) Brasil, China e Índia serão os países que deverão preencher o vácuo deixado pelo poder americano. Já a União Européia estará imobilizada por crises institucionais