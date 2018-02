Parece que Dilma Rousseff não quer Celso Amorim como seu ministro das Relações Exteriores. Os indícios estão aqui e aqui.

Por que será que Dilma abriria mão do “melhor chanceler do mundo”? Talvez porque ela não seja Lula – e isso significa que ela terá de construir sua política externa com algo mais do que retórica megalomaníaca.