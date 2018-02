Enquanto o governo americano limitou-se a pedir que o WikiLeaks não divulgasse documentos secretos sobre as guerras no Afeganistão e no Iraque, o governo da Rússia mostrou que tem uma maneira mais, digamos, persuasiva de lidar com o mesmo problema.

Ameaçado pelo vazamento de documentos sobre o país, o serviço secreto russo mandou avisar que, com as pessoas certas, “é possível derrubar o site (do WikiLeaks) para sempre”.