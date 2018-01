O Estado palestino e um dilema chamado Hamas

Os palestinos anunciaram nesta quarta-feira um acordo para formar um governo de “unidade nacional” entre os rivais Fatah e Hamas e realizar eleições. O acerto, feito após semanas de negociações secretas, foi mediado pelo “novo” Egito – sem o ditador Hosni Mubarak, antigo aliado dos EUA e hostil ao Hamas. Aliás, um dos aspectos interessantes desse histórico momento é que ele parece ter se realizado bem longe da órbita dos EUA, o que é sintomático da fragilidade diplomática do governo Obama no Oriente Médio.

O objetivo do acordo palestino é consolidar o pleito de um Estado independente na ONU ainda neste ano, possivelmente em setembro. Como não é a primeira vez que Hamas e Fatah anunciam um acordo – isso aconteceu em 2007 e em 2009, e nas duas situações o acerto fez água – é prudente esperar um pouco para ver no que vai dar.

De qualquer modo, Israel reagiu imediatamente. Para o governo de Bibi Netanyahu, o Fatah, com quem os israelenses vinham mantendo contato, tem de escolher entre fazer a paz com Israel ou com o Hamas. “Um Estado palestino será um posto avançado do Irã e do Hamas no Oriente Médio”, esbravejou o vice-premiê Silvan Shalom. “Israel não tem nada a ver com isso”, responderam os palestinos.

Os EUA, por sua vez, disseram apoiar a “reconciliação” dos palestinos “em termos que promovam a causa da paz”, mas consideram o Hamas uma “organização terrorista que ataca civis”, razão pela qual qualquer governo palestino deve “renunciar à violência e reconhecer o direito de Israel existir”. O Hamas, como se sabe, não só não reconhece Israel, como se diz disposto a destruir o que chama de “entidade sionista”.

Mas o Hamas pode ter calculado que os problemas do ditador Bashar Assad na Síria, um de seus principais patrocinadores, têm o potencial de enfraquecer o grupo. Assim, os fundamentalistas parecem entender que sua sobrevivência política depende de um recuo em sua rivalidade com o Fatah. O problema é que o Hamas considera o atual premiê palestino, Salam Fayyad, muito próximo dos EUA e de Israel – e é justamente Fayyad o arquiteto da construção do Estado palestino em curso.

Se o Hamas realmente decidir endossar o Estado palestino com o Fatah que governa com Fayyad, o problema seguinte será viabilizar esse Estado, o que implica o envolvimento direto dos EUA e da União Europeia, de onde deve vir a maior parte da injeção financeira. Mas nem americanos nem europeus deverão abandonar sua posição anti-Hamas para aprovar a ajuda, de modo que um governo palestino que inclua os fundamentalistas de Gaza cria um dilema para Washington e Bruxelas – afinal, será difícil se convencer de que uma organização de perfil genocida como o Hamas tenha mudado de ideia a respeito de Israel, assim, da noite para o dia.