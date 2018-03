O erro estratégico de Israel em Gaza

O bloqueio a Gaza imposto por Israel é simplesmente inútil. É o que mostra um interessante texto de Nicholas Kristof, que defende o fim imediato do cerco.

O repórter do New York Times conheceu alguns dos túneis que servem para abastecer o território palestino. Ele constatou que o tudo de que Gaza precisa passa tranquilamente por lá, alimentando inclusive um próspero negócio da administração de túneis. Com isso, as prateleiras dos mercados de Gaza estão cheias – isto é, a realidade é um pouco diferente do “desastre humanitário” que a histeria anti-Israel propaga.

Ou seja: se Israel estava querendo estrangular Gaza para derrubar o Hamas do poder, está conseguindo justamente o contrário. Gaza não só não está sendo estrangulada, como o Hamas usa o bloqueio israelense como peça de sua eficiente propaganda para se consolidar como força palestina.