Segunda-feira passada, dia 21 de junho, foi o Dia Internacional da Lentidão. De acordo com seus organizadores, inspirados no “slow food” e no “slow reading”, a data é um manifesto “contra a pressa, um dia de hospitalidade, um dia de recuperação, uma manifestação contra a ganância e o ódio, um dia de amor e bondade, uma oportunidade para reflexão, uma oportunidade de diálogo, um ponto de partida para uma sociedade lenta”.

A adesão à ideia, porém, tem sido lenta.