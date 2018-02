O desafio de amarrar os sapatos

Pesquisa da empresa de segurança de internet AVG mostra que as crianças estão aprendendo a operar um smartphone antes de saber amarrar os sapatos.

O levantamento foi feito com 2.200 mães com acesso à internet e com filhos de 2 a 5 anos de idade, em diversos países (EUA, Reino Unido, França, Itália, Alemanha, Espanha, Austrália, Nova Zelândia e Japão).

Segundo a pesquisa, 58% das crianças já aprenderam a usar um computador, mas só 43% conseguem andar de bicicleta. Além disso, 25% delas sabem abrir um browser, enquanto 20% nadam sem ajuda.

Para o presidente da AVG, J.R. Smith, a tecnologia mudou o modo de criar os filhos, porque o acesso deles aos equipamentos está muito mais fácil do que foi para os pais – razão pela qual a vigilância paterna na navegação na internet deve começar muito mais cedo.