O presidente americano, Barack Obama, deu um conselho aos homens no Dia dos Namorados, que se comemora nos EUA nesta terça: “Go big”, que pode ser traduzido como “dêem o melhor de si”.

Enquanto isso, no Uzbequistão, o governo proibiu a celebração do Dia dos Namorados, considerado ocidental demais. Quer que, no lugar disso, os casais apaixonados festejem o nascimento de Babur, um imperador muçulmano do século 15.