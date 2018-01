O Cagão, uma bela tradição natalina

A Catalunha, na Espanha, tem uma tradição curiosa para os tempos de Natal: a figura de “El Caganer“, ou “o cagão”. Como o nome nada sutil indica, é um bonequinho que defeca, relata a Der Spiegel. O enfeite, que remonta ao século 17, é colocado no presépio, próximo à cena do nascimento de Jesus – mas não tão perto que possa ofender sensibilidades cristãs. Para a “Associação dos Amigos do Cagão“, trata-se de uma maneira de adicionar o “elemento humano” à santidade do Natal.

O boneco original retrata um camponês com barrete vermelho. Com o tempo, celebridades de diversas épocas se tornaram “Cagões”. Abaixo, alguns exemplos divertidos.



Bush, o “Cagão” hors concours



Obama

Chávez



Ronaldinho Gaúcho