NY resgata praça pública sequestrada

A polícia de Nova York enfim acabou com a rave anticapitalista que já durava dois meses no parque Zuccotti, o centro do movimento “Ocupe Wall Street”. E a Justiça decidiu que os manifestantes não podem voltar lá, porque o parque não é deles.

Tom Morello, guitarrista do Rage Against The Machine que participou dos protestos, resumiu a confusão dessa turma: “Nós sabíamos que o império contra-atacaria”. Ou seja, segundo essa visão “altermundista”, o resto da sociedade tem de aceitar que um grupo de pessoas se aproprie de uma parte da cidade e faça desse espaço público o que bem entende. E quem for contra isso é “lacaio do império”.