New York Times pode ter seu próprio WikiLeaks

O New York Times está estudando a possibilidade de adotar um sistema para receber mais facilmente documentos vazados, informa o blog The Cutline. O modelo seria o usado pela Al Jazeera – a empresa catariana criou uma central para recepção de informações anônimas, isto é, seu próprio WikiLeaks. Como resultado, já obteve centenas de documentos sobre as negociações entre palestinos e israelenses.

Para o New York Times, a vantagem evidente desse sistema é se livrar do ególatra Julian Assange, o dono do WikiLeaks. Já há quem veja na ideia o início de uma espécie de “corrida armamentista” no mundo jornalístico para obter documentos sigilosos de modo rápido e eficiente.