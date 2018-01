Nacionalismo de botequim

O Departamento de Estado dos EUA criticou a situação dos direitos humanos no Brasil em seu mais recente relatório sobre o tema, divulgado na semana passada. O Itamaraty não tardou a reagir e, de modo duro, atacou o documento, dizendo tratar-se de uma avaliação “unilateral”, baseada em “critérios domésticos” e que ignora “a situação (dos direitos humanos) em seu próprio território e outras áreas sujeitas de facto à sua jurisdição”.

Ou seja, em pouquíssimas linhas, o Itamaraty empilhou todos os surrados argumentos da militância antiamericana para definir a manifestação de Washington como uma intromissão indevida: 1) que os EUA criticam os outros sem olhar para sua situação interna ­– como se os americanos não investigassem suas próprias violações; 2) que os EUA usam critérios “americanos” para definir o que é violação de direitos em outros países; e 3) que os EUA não deveriam se manifestar a respeito do que ocorre fora de sua “jurisdição de facto”, numa mal disfarçada crítica ao “imperialismo” americano.

Ora, não teria sido também intromissão a manifestação de Dilma Rousseff a respeito do caso da iraniana adúltera condenada ao apedrejamento, em que ela qualificou a sentença de “bárbara”? Depois, na votação na ONU que nomeou um relator para verificar a situação dos direitos humanos no Irã, o Brasil justificou seu voto a favor dizendo que há uma “preocupação particular” do país em relação ao regime iraniano. Não será isso também uma intromissão?

Como se vê, o critério de “intromissão” parece relativo. Do ponto de vista prático, a questão toda é que, para os EUA, interessa monitorar a situação dos direitos humanos no mundo porque o Congresso americano exige ter esses dados antes de autorizar qualquer tipo de ajuda. E os critérios usados para isso não são “domésticos”, como sugeriu o Itamaraty; para compilar as informações, o governo dos EUA usa dados de diversas fontes, muitas delas dos próprios países pesquisados e todas ligadas à defesa dos direitos humanos ao redor do mundo.

Além disso, desde os anos 70 os EUA assumiram a tarefa de defender os direitos humanos segundo padrões internacionais – afinal, direitos humanos não têm fronteiras. É por isso que os EUA são tão cobrados quando cometem suas atrocidades por aí, mas também foi por causa dessa missão auto-imposta que o então presidente Jimmy Carter denunciou a ditadura militar no Brasil. Será que devemos considerar essa atitude de Carter uma “intromissão” também? Geisel considerou.

Muitos dirão que não há equivalência moral entre a crítica de Carter aos desmandos da ditadura brasileira e a crítica do governo Obama à situação atual dos direitos humanos no Brasil já sob regime democrático. De fato, democracias são, por definição, menos tolerantes com essas violações do que regimes de exceção. Mas examinemos o questionado relatório americano: lá, por exemplo, se diz que policiais realizam execuções extrajudiciais; que as condições carcerárias no Brasil atentam contra a vida dos presos; que a polícia prende pessoas de forma arbitrária; que jornalistas trabalham sob ameaça; e que, finalmente, os corruptos raramente são punidos.

Algum exagero nisso?