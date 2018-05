Mulher bonita deixa o homem meio bobo, diz estudo

Um estudo publicado no Journal of Experimental and Social Psychology mostra que o desempenho cerebral dos homens piora quando eles conversam com mulheres atraentes. O teste mostrou, por outro lado, que a capacidade masculina de concentração melhora muito quando as mulheres não são tão atraentes.

Segundo os autores, o resultado se explica pelo fato de que os homens, quando conversam com mulheres bonitas, concentram demasiadamente seus “recursos cognitivos” na tentativa de impressioná-las, relegando ao segundo plano outras tarefas cerebrais. Para resumir: ficam bobos, o que pode atrapalhar o desempenho no trabalho ou na escola.

O contrário não se dá com as mulheres – diz o estudo que elas conseguem manter a concentração mesmo quando conversam com homens bonitos. Para os cientistas, a explicação é que as mulheres, diferentemente dos homens, não são programadas para perseguir obsessivamente oportunidades de relacionamento sexual.