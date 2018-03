Motivo para torcer contra o Brasil

Oliver Haydock, jornalista do New York Observer, publicou no blog Huffington Post uma contundente crítica à seleção brasileira de futebol. Segundo ele, quem gosta mesmo de futebol deve torcer conta o Brasil nesta sexta-feira, porque, em resumo, o técnico Dunga matou o estilo de jogo ofensivo que quase sempre caracterizou os brasileiros e encantou o mundo.

“Não tenham dúvidas de que muitos fãs de futebol torcerão firmemente pela Holanda (contra o Brasil). Celebrar esse time brasileiro atual é o mesmo que torcer por uma Itália, e nenhum amante do futebol cometeria ato tão blasfemo.”