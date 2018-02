Meus queridos amigos

Esta é minha “segunda morte”. A primeira foi há alguns anos, quando tive de encerrar este blog porque ele havia sido tomado por antissemitas, e o sistema não permitia que eu os barrasse. Agora, estou encerrando as atividades por um motivo bem mais agradável. Vou assumir outra função no Estadão, muito nobre e reservada e, por essa razão, inconciliável com a manutenção deste espaço opinativo, em que me exponho pessoalmente.

Digo que é uma “segunda morte” porque vou sentir muita falta disso aqui. O blog funcionou como uma sala de aula para mim. Aprendi demais com todos vocês, inclusive (e sobretudo) com aqueles que de mim discordaram – muitas observações feitas por esses respeitáveis “adversários” me fizeram refletir e, eventualmente, mudar de ideia. Aprendi que as guerras são feitas por gente rigorosamente coerente, o que me levou a valorizar cada vez mais a contradição.

Não quero ser piegas no meu último post, mas é difícil me despedir desse negócio tão pessoal sem uma nota de tristeza. Não posso deixar de mencionar alguns dos meus fieis amigos nesses anos todos: Carolina, alexb, Rogério, Carlos 3m, João Só, Justo, Marcio, Kracker, Ben, Bueno de Taubaté, Ciro, o Persa, Ezequiel-SP, Mario de Sampa, Jakob Ibrahim, Fabio de Israel, Glúon, Censurado, Marcelo-SP, Fey, Sutter, Cláudia, Rone, Corregedor, Edgard Loepert, Doido Veio, Victor e todos aqueles que eu sei que liam o blog frequentemente sem fazer comentários.

Quero agradecer a todos e a cada um de vocês pela presença aqui e pelas lições que me deram e espero sinceramente que vocês tenham se divertido.

Um grande abraço a todos.