Usamos só 10% de nosso cérebro?

Dois médicos americanos, Rachel Vreeman e Aaron Carroll, publicaram no British Medical Journal uma série do que chamaram de “mitos médicos”, com o objetivo de “buscar a verdade científica”, aplicando-a à “sabedoria convencional”. A íntegra está em duas partes (1 e 2). Eis alguns exemplos interessantes:

1) Açúcar causa hiperatividade em crianças

“Independentemente do que os pais possam acreditar, o açúcar não pode ser responsabilizado pela perda de controle deles sobre os filhos”, disseram os médicos, acrescentando que nenhum estudo mostrou qualquer papel do açúcar nos distúrbios comportamentais.

2) Há mais suicídios nos feriados

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Feriados podem fazer surgir o pior de nós”, comentaram Vreeman e Carroll, mas isso não é o suficiente para fazer ninguém se matar, mesmo nos solitários dias das férias de inverno. Pelo contrário: as estatísticas mostram que há mais suicídios em meses mais quentes.

3) Manter a cabeça desprotegida faz o corpo perder calor

Basta a temperatura cair e o uso do gorro ou do chapéu se multiplica. Mas estudos mostram que o corpo não perde calor só porque a cabeça está eventualmente desprotegida. “Qualquer parte descoberta do corpo perde calor” de maneira proporcional, dizem os autores. “Assim, se estiver frio lá fora, deve-se proteger o corpo. Se você quer manter sua cabeça coberta, é problema seu.”

4) Comer à noite engorda mais

A comilança das festas de fim de ano deixa muita gente com peso na consciência. Afinal, diz a lenda que, para evitar ganho de peso, é preciso comer menos à noite. Mas isso não faz diferença. “As pessoas ganham peso porque consomem mais calorias do que queimam”, argumentam os médicos.

5) É possível curar ressaca

Todo mundo tem alguma receita para acabar com a ressaca. No entanto, não há nada na medicina que ratifique essa possibilidade. “A ressaca é causada pelo consumo excessivo de álcool. Assim, o modo mais efetivo de evitar a ressaca é consumir álcool com moderação, ou nem consumi-lo.”

6) Deve-se beber ao menos oito copos de água por dia

Trata-se de um exagero. “Estudos sugerem que é possível atender à necessidade de líquidos por meio de uma típica dieta de consumo de sucos, leite e mesmo café”, dizem os autores. “Em contrapartida, beber água demais pode ser perigoso – pode até matar.”

7) Usamos apenas 10% do nosso cérebro

É um mito antigo, “propagado por múltiplas fontes que defendem o poder da auto-ajuda e do desenvolvimento de habilidades latentes”. Os estudos mostram que as pessoas usam muito mais do que 10% da capacidade cerebral, dizem os autores. “Nenhuma área do cérebro fica completamente silenciosa ou inativa.”