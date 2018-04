McLanche Feliz é no Citigroup

Há cerca de 10 anos, com uma ação do Citigroup era possível pagar um jantar para a família num bom restaurante indiano de Nova York, daqueles bem caros. Hoje, são necessárias 50 ações. O pedacinho do Citigroup, a exemplo de ações das outras grandes corporações atingidas pela crise, não vale nem um Big Mac, como dá para ver na lista abaixo:

AIG (US$ 0,39)

Citigroup (US$ 0,98)

E*Trade (US$ 0,66)

Fannie Mae (US$ 0,39)

Freddie (US$ 0,39)

Unisys (US$ 0,37)

Via Rolling Stone