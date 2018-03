Mais testosterona, mais lucro

Operadores na Bolsa de SP: ambiente masculino

Um estudo da Universidade de Cambridge mostra que, na Bolsa de Valores londrina, os operadores do sexo masculino expostos a altos níveis de testosterona quando ainda eram embriões conseguem obter, na média, ganhos até seis vezes maiores do que os que tiveram menos contato com esse hormônio. A testosterona, como se sabe, amplia a autoconfiança e o gosto pelo risco.

Para os estudiosos, isso mostra que talvez, na prática, a economia seja muito menos racional do que o senso comum supõe.

Foto: Clayton de Souza/AE