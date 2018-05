Maioria dos brasileiros apoia as sanções contra o Irã

Uma pesquisa do Pew Research Center mostra que a maioria absoluta dos brasileiros (85%) condena a possibilidade de o Irã obter armas nucleares. Desses, 65% consideram correta a imposição de sanções contra o regime iraniano, o que mostra que a decisão do governo Lula de rejeitá-las no Conselho de Segurança da ONU foi tomada a despeito da opinião de boa parte dos brasileiros.

É aceitável o argumento de que política externa não pode se basear em pesquisas de opinião, como sabiamente ensinou Henry Kissinger em seu livro Diplomacia. Por outro lado, é irônico que um governo tão empenhado em provar-se legítimo por meio de pesquisas de popularidade ignore os sentimentos de muitos brasileiros na hora de tomar decisões esdrúxulas em nome do país.