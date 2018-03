Lennon ressuscita e promove laptops para crianças

A ONG One Laptop per Child, cujo objetivo é fazer com que cada criança do mundo tenha um computador portátil para acelerar seu aprendizado e se conectar, usou a imagem de John Lennon em sua campanha. Por meio de um truque técnico, o beatle diz: “Imagine se cada criança, não importa onde elas estejam, pudesse acessar um universo de conhecimento. Elas teriam a chance de aprender, de sonhar, de obter tudo o que quisessem. Eu tentei fazer isso por meio da música, mas agora você pode fazê-lo de um jeito diferente”.

[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/4b4GkGMiBDQ” width=”425″ height=”344″ wmode=”transparent” /]