Lembram dele?

O ex-presidente Bush acena, em Calgary: doce aposentadoria

George W. Bush, que costumava ser o homem mais odiado do mundo, esteve no Canadá para um evento na Câmara de Comércio local. Antes, foi a um restaurante italiano, o Osteria de Medici, esbanjando simpatia. “Jantando bruschetta, salada mista e um trio de massa, o ex-presidente encantou a equipe e os donos do restaurante”, descreveu o Calgary Sun.

“Foi incrível”, entusiasmou-se o garçom George Morrison, que serviu Bush. “Ele foi um sujeito cavalheiresco, engraçado e simples.”

Um cara comum, enfim.

Foto: Associated Press