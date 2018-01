O mapa de Rove: azulzinho

Karl Rove, o famoso estrategista de Bush, responsável pelas duas campanhas eleitorais do atual presidente, não tem medo de cravar: Obama já levou a eleição. De acordo com suas projeções, o democrata terá 338 votos no Colégio Eleitoral, contra 200 de John McCain, a maior diferença desde a vitória de Bill Clinton sobre Bob Dole, em 1996.