Jogo mostra as maravilhas do comunismo

Para aqueles que querem saber como é a vida sob o comunismo, o Instituto Nacional da Lembrança, entidade polonesa que se dedica a manter viva a memória do sofrimento do país sob o controle soviético e nazista, criou um interessante jogo de tabuleiro. Trata-se da versão comunista de Monopólio, o clássico jogo de especulação imobiliária capitalista, informa a Der Spiegel.

Assim como em Monopólio, o jogo polonês é sobre comprar coisas – mas a semelhança acaba aí. No caso do comunismo, querer comprar algo básico, como alimentos, significa esperar horas em filas enormes – daí o nome do jogo, Kolejka, que em polonês significa fila. Para adicionar realismo, há desabastecimento de produtos e gente que dá um jeito de furar a fila.

A corrupção grassa – para quem não está disposto a esperar para consumir, há uma carta preciosa no jogo, que dá a seu possuidor um “amigo no governo”, o que é suficiente para colocá-lo acima dos demais num regime em que, supostamente, todos são iguais.