Iranianos sem senso de humor

Um anúncio para vender o aplicativo de um canal de TV israelense para o tablet Galaxy, da Samsung, enfureceu parlamentares iranianos. Estrelada por um grupo de humoristas de Israel, a peça mostra agentes do Mossad em Isfahan, sul do Irã, conversando sobre as vantagens do aparelho e do aplicativo. Um deles aciona acidentalmente o dispositivo que faz explodir uma usina de enriquecimento de urânio. “O que? Outra explosão misteriosa no Irã?”, diz um deles, em referência às recentes explosões em instalações iranianas, atribuídas por Teerã ao Mossad.

Sem nenhum senso de humor, os parlamentares consideraram que o anúncio é uma maneira de mostrar a “superioridade” dos israelenses sobre os iranianos e defenderam o boicote aos produtos da Samsung – que logo tratou de se desvincular do comercial.

Abaixo, o vídeo com o anúncio – a introdução explica as piadas.