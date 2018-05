Igreja Universal lança “drive-thru de oração”

Uma unidade da Igreja Universal do Reino de Deus na Vila Mariana adotou um método inusitado de atendimento aos fieis: um “drive-thru da oração”, como dá para ver na foto acima.

O site da igreja conta como funciona: “O procedimento é simples: o ocupante do automóvel recebe um folheto de apresentação da Igreja, com informações sobre as reuniões e, de dentro do carro, explica para o pastor o problema que tem vivido, recebe oração e segue viagem”.

Tudo é uma questão de oportunidade, como afirma o pastor Osvaldo Volpini. “Nós percebemos que, durante o tráfego intenso, os carros ficavam parados na frente da igreja, então colocamos faixas sinalizando o ‘drive-thru’ e os motoristas começaram a entrar para receber orações”.

Segundo a Universal, a iniciativa é um sucesso.