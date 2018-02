“A carga tributária do Brasil em relação ao PIB é a maior do hemisfério ocidental. E adivinhe só: o país está crescendo à beça. Os ricos estão ficando cada vez mais ricos, mas eles estão tirando as pessoas da pobreza. Há uma certa fórmula que costumava funcionar conosco e nós abandonamos – para nossa lástima, em minha opinião. Do meu ponto de vista, muitos países deviam aumentar sua arrecadação de impostos.”

Documento HILLARY CLINTON, durante seminário no Brookings Institution. A secretária de Estado dos EUA ressaltou que falava em seu nome, e não em nome do governo.