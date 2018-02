Futebol é tudo

Estou em Curitiba para dois eventos importantes (pelo menos para mim): o lançamento do meu livro por aqui (O Futebol Explica o Brasil) e um debate sobre futebol e identidade nacional – no qual terei a honra de dividir a mesa com o grande Idelber Avelar, professor de Literatura Latino-Americana nos EUA, e com o craque eterno Sócrates. Tudo com a gentil organização do Sesc, sob a batuta do cruzeirense Rodrigo Merheb. Desse modo, é improvável que eu consiga pensar em outra coisa que não seja futebol nos próximos dois dias. O resultado de tudo isso estará no blog no fim de semana.

Um abraço a todos.