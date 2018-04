Flotilhas, flotilhas, negócios à parte

O governo da Turquia, que deu amplo apoio à famosa “Flotilha da Liberdade” e acusa Israel de cometer “crimes contra a humanidade”, entre outras gentilezas, enviou uma comissão de militares a Israel. O objetivo deles é aprender a usar os aviões não tripulados fabricados no país e que os turcos querem comprar, informa o Jerusalem Post.

O governo de Israel, que ficou bastante irritado com a atitude turca no caso da flotilha, hesitou, mas acabou dando sinal verde à negociação. Afinal, o contrato, assinado em 2004, é de US$ 180 milhões.