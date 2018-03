Facebook bane fotos de amamentação

A Virgem amamenta Jesus: para o Facebook, é pornografia

A rede social Facebook resolveu tirar do ar fotos de mulheres amamentando seus filhos nas quais apareçam o bico do seio ou a aréola. A explicação oficial é que as fotos constituem “pornografia”, uma vez que mostram partes do seio consideradas “obscenas”.

A reação foi imediata. Nos EUA, milhares de mulheres inundaram o site com fotos suas amamentando filhos, e 80 mil assinaram uma petição intitulada “Ei, Facebook, amamentar não é obsceno”.