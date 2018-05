Ahmad Vahidi é o novo ministro da Defesa do Irã. É o homem certo para a função certa. No seu currículo, consta que é procurado pela Interpol por participação no atentado terrorista contra a sede da associação judaica Amia, em Buenos Aires, em 1994, que deixou 85 mortos. A ficha de Vahidi na Interpol está abaixo.