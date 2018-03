Segundo a Al Jazira, a TV estatal do Egito está tentando atribuir os conflitos civis no país aos judeus. Nessa versão, os “espiões israelenses” estão infiltrados no Cairo, razão pela qual as milícias governistas têm atacado os jornalistas estrangeiros aos gritos de “judeu”.

Num país em que os Protocolos dos Sábios de Sião são tratados como obra autêntica, nada disso surpreende.