Se o Facebook fosse um país, seria o terceiro mais populoso do mundo, com 500 milhões de habitantes. No atual ritmo, segundo a Economist, terá atingido 1 bilhão nos próximos 15 meses, o que dá uma ideia do poder dessa rede social. “Ela permite que as pessoas fiquem juntas e controlem seu destino, como num Estado-nação”, comparou um professor de direito ouvido pela revista.

