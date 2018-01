Documentos sobre Guantánamo: modos de ler

Documentos vazados pelo WikiLeaks e por uma fonte não identificada pelo jornal The New York Times mostram em detalhes a lamentável situação de Guantánamo. Não há, a rigor, nenhuma novidade nos relatos, mas certamente trata-se de importante registro sobre os tempos estranhos em que vivemos, em que democracias sólidas podem violentar seus princípios basilares em nome de uma ideia da segurança.

Dito isso, o fato de Guantánamo ter encarcerado 150 inocentes certamente será usado pelos antiamericanos como sintoma da barbárie dos EUA. Trata-se de um óbvio exagero. Em São Paulo, 40% da população carcerária de cerca de 165 mil pessoas é de presos “provisórios”, isto é, gente que nem foi julgada ainda. Muitos deles podem ser inocentes, mas neste exato momento estão experimentando o verdadeiro inferno atrás das grades, vários sem advogado e sem assistência de nenhuma espécie. Perto disso, Guantánamo é o paraíso na Terra.

É evidente que os 150 inocentes de Guantánamo representam um momento da história muito mais relevante do que os milhares de inocentes nas prisões brasileiras. Trata-se do resultado mais vistoso da loucura moral que tomou conta da administração americana em sua “guerra ao terror”. Contudo, a “guerra ao terror” não se resume a trancafiar inocentes em Guantánamo. Em grande medida, as ações evitaram que o terrorismo triunfasse em várias situações – terrorismo de verdade, e não fruto da imaginação.

Os documentos mostram, por exemplo, como radicais islâmicos se aproveitaram da democrática sociedade britânica para explorá-la, protegendo-se sob as asas do Estado de Direito de modo a não serem incomodados enquanto articulavam seus projetos terroristas dentro de mesquitas em Londres. Dos presos em Guantánamo que nada têm de inocentes, nada menos que 35 passaram pelo leniente Reino Unido.

Há, portanto, um bocado de hipocrisia quando se avaliam as atitudes dos EUA em relação ao terrorismo. Enquanto se encontram justificativas ideológicas para a repressão dos “inimigos da revolução” em Cuba, criticam-se os EUA porque estão tentando defender seus cidadãos de um perigo muito mais real, ainda que cometam erros. Guantánamo não pode ser avaliado como se o 11 de Setembro simplesmente não tivesse acontecido.