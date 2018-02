Dinamarca inaugura o “ônibus do amor”

Começaram a circular em Copenhague ônibus com alguns bancos mais altos do que outros. O objetivo declarado é colocar em posição de destaque passageiros ou passageiras que queiram flertar com outros dentro do ônibus.

“Não podemos garantir que você vai encontrar a pessoa dos seus sonhos”, disse o porta-voz da empresa responsável pela iniciativa. “Estamos apenas oferecendo a oportunidade para que as pessoas se comuniquem, sorriam mais e, quem sabe, consigam conquistar o coração de alguém.”