Amigos, tudo correu muito bem com a cirurgia do meu filho. Quero aqui agradecer aos que deram um jeito de manifestar pensamento positivo. Ajudou muito saber que mesmo aqueles com quem tenho óbvias diferenças ideológicas desejaram o sucesso da operação. Isso dá uma força e tanto.

Um grande abraço e novamente obrigado.