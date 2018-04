Cuidado com os Muppets. Eles são comunistas

Eric Bolling é âncora do programa “Follow the Money”, na Fox. Há alguns dias, ele “debateu” com outros luminares do pensamento conservador americano a tese segundo a qual os Muppets são esquerdistas – tudo porque, em seu último filme, o vilão é um magnata do petróleo, chamado “Tex Richman”.

Para o pessoal da Fox, o filme é parte de uma campanha contra o capitalismo, promovida pelos “vermelhos” de Hollywood. “É incrível o quão longe a esquerda consegue ir para manipular nossas crianças”, esbravejou Dan Gainor, que faz parte do Media Research Center, grupo que se dedica a esculhambar a “imprensa liberal” nos EUA. “Hollywood, a esquerda, a imprensa, todos eles odeiam a indústria do petróleo. Eles odeiam a América empresarial.”

Para Gainor, não é à toa que existem movimentos como o “Ocupe Wall Street”, cujos manifestantes, segundo ele, “foram literalmente doutrinados, durante anos, por esse tipo de coisa”.