Cuidado com o que você “curte”

Em julho de 2010, um bando de drogados entrou numa creche de Munique e fez churrasco de dois coelhos que lá viviam, Liselotte e Hoppel. O evento macabro foi tão bem planejado que a turma levou batatas e pimenta para acompanhar o prato. A história, claro, virou hit na internet e desde então tem frequentado as páginas do Facebook. Numa delas, o político Nikolau Hoenning, do Partido Verde, leu e “curtiu”.

Sua imprudência virou o que os jornais alemães estão chamando de “escândalo dos coelhos”: organizações que defendem os direitos dos animais deploraram a atitude de Hoenning, que tinha a intenção de se candidatar à Prefeitura de Munique em 2014, informa a revista Der Spiegel. Ele reconheceu que foi “impertinente”, mas disse que não imaginava que um inocente “curtir” pudesse lhe dar tanta dor de cabeça.