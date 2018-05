Contra o racismo, censura?

Dominique Sopo, presidente da ONG francesa SOS Racismo, defendeu nesta terça-feira que haja censura contra o que qualificou de “discurso racista”. Segundo Sopo, esse discurso está disseminado no mundo político, no meio artístico e na internet, reduzindo as defesas dos movimentos anti-racismo.

“Há uma redução dos anticorpos contra o racismo na sociedade francesa”, disse Sopo. Nos cartazes da campanha de sua ONG, os slogans são “Cuidado com as ideias que fedem” e “Não se torne porta-voz da intolerância”.